Crearán unidad para combatir la extorsión

Tamaulipas creará la unidad especializada en el combate a la extorsión, en coordinación del Estado y la Fiscalía Estatal.

El subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez, informó que la iniciativa se presentará en las próximas semanas ante el Congreso de Tamaulipas.

Este nuevo esquema de combate a la extorsión forma parte de los acuerdos alcanzados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en las mesas de construcción de la paz y de seguridad en el estado.

Una vez presentada ante el Legislativo, los diputados analizarán y discutirán el proyecto para determinar si se aprueba o rechaza en el Pleno.

"Lo que se busca con esto es que en Tamaulipas siga habiendo una constante ofensiva contra aquellos grupos criminales que a través de la extorsión buscan amedrentar o capitalizarse", señaló.

Un frente contra la extorsión

Hasta agosto de este año, el Secretariadi Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) ha registrado 88 denuncias por el delito de extorsión en Tamaulipas.

De acuerdo con el funcionario, la nueva unidad especializada permitirá concentrar recursos y capacidades en un delito que afecta directamente a familias, empresarios y comerciantes.

"Se ha llegado al punto de que se quiere fortalecer el combate a la extorsión. Formalizamos un proyecto que el señor gobernador enviará al Congreso para que exista una unidad especializada en la materia", explicó.

Pérez Sánchez subrayó que, de acuerdo con los registros nacionales, Tamaulipas mantiene una tendencia a la baja en el delito de extorsión.

"Sabemos que hay mucho por hacer, que existe mucho trabajo y no bajamos la guardia. Pero esta tendencia a la baja es muy reconfortante para todos los que participamos en la administración", expresó.

El subsecretario destacó que el avance en la seguridad es resultado los operativos de seguridad que se implementan en Tamaulipas por parte del Gobierno de México, así como de las acciones de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal y demás corporaciones en la Mesa de Seguridad.

"Queremos que la ofensiva contra la delincuencia no se detenga y que la extorsión sea enfrentada con toda la capacidad del Estado", concluyó el subsecretario.



