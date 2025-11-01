Fiscalía va por exalcaldes

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que las investigaciones por presuntos actos de corrupción no se limitarán a exfuncionarios de primer nivel, sino que se extenderán hacia exalcaldes, directores y empresas involucradas en operaciones irregulares detectadas en diversas administraciones.

El fiscal precisó que los trabajos de la dependencia se encuentran en una nueva etapa de profundización, donde se busca fincar responsabilidades no solo a quienes encabezaron las dependencias, sino también a las personas físicas y morales que habrían participado en la ejecución de contratos o maniobras ilícitas.

Lo anterior luego de lograr vincular a proceso a exsecretarios, exsubsecretarios, por celebrar contratos millonartios en dependencias como Bienestar, Educación, Administración, y que alcanzará incluso a expresidentes municipales.

"Vamos por más. La punta de lanza ha sido respecto de la responsabilidad inmediata que emerge de algunos exservidores públicos, pero también estamos trabajando ya y perfilando los casos hacia las personas físicas o morales que han sido partícipes de algunas de estas operaciones irregulares", explicó Govea Orozco.

El funcionario indicó que el objetivo es que las investigaciones no queden incompletas y que se sancione toda la cadena de responsabilidad.

Detalló que ya existen casos avanzados en los que aparecen implicados exalcaldes de distintas administraciones, así como empresas que participaron en procesos irregulares, toda vez que actualmente solo se ha logrado la vinculación a proceso de exfuncionarios, quedando libres las empresas implicadas en cada caso.

"En ese tenor ya hemos tenido algunos de los casos avanzados donde ya hay la implicación de algún exalcalde. Existen otros también en los que se ha venido trabajando de diversas administraciones, inclusive de la actual administración", agregó.

Govea Orozco señaló que la FECC también ha retomado expedientes que permanecieron inactivos durante años, como parte de una revisión que busca reactivar denuncias interpuestas en pasadas administraciones, y que no tuvieron seguimiento.

"Eventualmente también estamos retomando los asuntos que habían estado inactivos durante mucho tiempo, desde luego lo estamos haciendo desde el inicio de nuestra gestión y que tienen que ver con otras administraciones inclusive", puntualizó.

DESCARTAN UNA PERSECUCIÓN