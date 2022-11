En crisis, Comapa Victoria

La Comapa está en números rojos, y la Comapa no es una empresa que puede decir que ´quebramos, cerramos la reja y nos vamos´; no podemos decir eso" Eduardo Abraham Gattás Báez alcalde de Victoria

Tras la pasada reunión del Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable victorense se sopesa la posibilidad de incrementar las tarifas como una de las medidas para sanear las finanzas de la empresa pública municipal, informó el alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez, la cual cuenta con una deuda de alrededor de 440 millones de pesos.

"Nos ha pesado mucho la Comapa como nos la dejó la administración pasada; nos pegó mucho a la administración municipal en este momento, pero ahí vamos saliendo despacio. Se está haciendo un análisis de qué podemos hacer con las nuevas tarifas, ha subido todo luz, agua". Por parte de la Comisión Federal de Electricidad, recordó, se factura un recibo mensual de entre 8 y 9 millones de pesos por consumo, más 3.4 millones de deuda heredada por la pasada administración, "La deuda general de la Comapa anda arriba oscilando los 400 millones de pesos, de 440 o 430 millones".

Fue el jueves pasado cuando se reunió el Consejo de Administración de la Comapa Victoria, en donde se presentó un análisis de las finanzas de la empresa pública, en donde además del ajuste a las tarifas del agua, aplicables para el próximo año, podrían llevarse a cabo otras medidas de austeridad, como recortes en sueldos de funcionarios de confianza de primero y segundo nivel.

"Nos va a presentar Comapa una reingeniería financiera, en el sentido de que se van a apretar primero ellos el cinturón; también ver cómo andan sus sueldos, lo que queremos es empatar los sueldos de la Comapa municipal con los sueldos del ayuntamiento, que estén igual; no pueden andar desfasados muy arriba los de ellos en la administración municipal".

En ocasiones anteriores, el gerente general de Comapa, Eliseo García Leal, ya había hablado al respecto quien recordó que además de la CFE se cuenta con adeudos con instituciones como el Seguro Social y el ITAVU, y diversas demandas laborales que en su momento no fueron atendidos por el área jurídica en pasadas administraciones, "La Comapa está en números rojos, y la Comapa no es una empresa que puede decir que ´quebramos, cerramos la reja y nos vamos´; no podemos decir eso", aclaró Gattás Báez. Actualmente se cuenta con una red de 122 mil 332 tomas, de las cuales 97 mil 866 son de tipo doméstico y 24 mil 466 son comercial e industrial.