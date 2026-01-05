Colectivos encabezan búsqueda de personas

En Tamaulipas, la búsqueda de personas desaparecidas logra ubicar a cuatro de cada 10 con vida, de acuerdo con el informe anual del Colectivo Amor por los Desaparecidos.

Sin embargo, el balance anual también exhibe un rezago institucional, pues los colectivos realizaron casi cuatro veces más búsquedas que las autoridades estatales durante 2025.

De acuerdo con el corte estadístico del 1 de enero al 30 de noviembre de 2025, se documentaron 261 personas desaparecidas en la entidad.

De ese total, 114 fueron localizadas con vida, lo que representa 43.7% de los casos; 25 personas fueron localizadas sin vida y 121 continúan pendientes por localizar, es decir, casi la mitad de los reportes siguen sin resolución.

La búsqueda recar sobre los colectivos, ya que en el periodo analizado se contabilizaron 97 búsquedas realizadas por colectivos, frente a 25 búsquedas efectuadas por la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB); en términos prácticos, la labor ciudadana supera en 288% a la del Estado.

Este despliegue se tradujo en 48 búsquedas positivas atribuibles a los colectivos, contra cinco positivos registrados por la CEB.

Además, se documentaron 19 búsquedas inmediatas, una modalidad que suele activarse en las primeras horas de la desaparición y que es clave para incrementar las probabilidades de localización con vida.

El trabajo de búsqueda no sólo derivó en localizaciones, pues los datos indican que entre enero y noviembre se reportaron 43 hallazgos de restos óseos calcinados, 12 cuerpos en superficie, 11 restos óseos en superficie y siete fosas clandestinas.

A la par, se realizaron 50 procesamientos en zonas de interés, lo que confirma que la desaparición de personas no es un fenómeno aislado ni del pasado, sino una problemática activa y extendida en todo el estado.

Sin embargo, se observa una cifra negra en los delitos de desaparición en el estado, pues del total de personas desaparecidas, 142 cuentan con denuncia formal, mientras que 119 no la tienen, lo que evidencia un subregistro de este delito.

Cabe recordar que la falta de denuncia limita la activación de protocolos y complica la coordinación interinstitucional.

El registro mensual muestra una constancia en los reportes a lo largo del año, con picos en septiembre y octubre, meses en los que también se incrementaron las localizaciones con vida.

En términos generales, los hombres concentran la mayoría de los reportes, aunque las mujeres presentan altas tasas de localización.



