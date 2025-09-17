Participa la UAT en campaña contra el gusano barrenador

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), mantiene una colaboración permanente en las acciones impulsadas por los gobiernos federal y estatal para prevenir la presencia del gusano barrenador en el territorio tamaulipeco.

En este marco, la universidad trabaja con la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Comité para el Fomento y Protección Pecuaria de Tamaulipas, A.C. (CFPPT), en el programa de trampeo y recolección de moscas adultas para el monitoreo e identificación de la especie Cochliomyia hominivorax, responsable del gusano barrenador del ganado.

Para dar seguimiento a esta participación, docentes y personal especializado de los laboratorios de la Facultad de Veterinaria han establecido un punto de diagnóstico y monitoreo, con el objetivo de generar información científica que contribuya a la vigilancia activa de esta plaga.

Hasta la fecha, los muestreos realizados en la entidad no han confirmado la presencia de la especie, lo que refuerza la eficacia de las medidas preventivas implementadas en coordinación con las autoridades pecuarias.

La detección temprana y el control del gusano barrenador son fundamentales para proteger la salud animal, la productividad pecuaria, y en consecuencia, la seguridad alimentaria y la salud pública.

Bajo la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado, se impulsa la colaboración interinstitucional como estrategia clave para enfrentar este desafío sanitario. La UAT suma su capacidad académica y científica, reafirmando su compromiso de aportar soluciones mediante la investigación y la formación de profesionales.