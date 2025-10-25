Revisan en hospitales de Tamaulipas ventiladores médicos tras alerta de Cofepris

Tras la alerta sanitaria emitida por la Cofepris, relacionada con posibles riesgos derivados del uso de ventiladores médicos de la marca Philips Respironics, el personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) de Tamaulipas revisa estos equipos en hospitales y unidades médicas del estado.

Una de las revisiones se realizó en el municipio de Padilla, donde el personal llevó a cabo acciones de identificación en unidades médicas y hospitales de esta jurisdicción estatal. Estas medidas forman parte de las acciones preventivas para salvaguardar la salud de los pacientes, prevenir riesgos sanitarios y garantizar el uso seguro de equipos médicos en la atención médica.

Alerta en 2021

Cabe recordar que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria en el país, pues en junio de 2021, la FDA emitió una alerta de riesgo contra esos ventiladores y en México se identificaron los modelos E30, V60, V680, TRILOGY y EV300.