Ampliará UAT sus programas educativos

Con la reactivación de sus Unidades Regionales de Transferencia del Conocimiento (URTC) en cuatro municipios del estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ampliará su cobertura educativa mediante licenciaturas, posgrados y cursos en línea que estarán al alcance de un mayor número de jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar de manera presencial.

Acciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas

Al respecto, el rector Dámaso Anaya Alvarado refirió que la intención es acercar la educación universitaria de manera virtual a comunidades alejadas de Tamaulipas, respondiendo con ello a las políticas nacionales que marcan la inclusión académica como prioridad.

Explicó que, para este proyecto, se reactivaron las Unidades Regionales en los municipios de González, Tula, Jiménez y San Fernando, con el propósito de acercar oportunidades de estudio a jóvenes que deseen cursar una carrera profesional.

¿Qué carreras ofrecerá la UAT en línea?

Las carreras que se ofrecerán en línea son: Educación y Tecnologías para el Aprendizaje; Diseño Gráfico y Animación Digital; Ingeniería en Ciencia de Datos; Ingeniería en Energías Renovables; además de la Maestría en Innovación Educativa y Tecnologías para el Aprendizaje.