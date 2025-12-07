Coordinan acciones por la desaparición de pasajeros

La Comisión Estatal de Derechos Humanos solicito la intervención de la CNDH para coordinar la investigación sobre la desaparición de pasajeros de transporte foráneo en la entidad, informó la presidente del organismo Taide Garza.

Explicó que la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas se ha reunido con la Codhet para determinar acciones para resolver ese tema.

"Porque de repente las personas suben a un autobús y no llegan a su destino. Entonces, ¿qué está pasando? En ese sentido pedí apoyo a la CNDH para que sea esta institución la que coordine las reuniones de trabajo", dijo.

Los casos reportados incluyen rutas que van de la Ciudad de México hacia la frontera, incluyendo Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, así como de otros estados del centro del país como Guerrero, Chiapas y Jalisco.

"En ese sentido sí tenemos personas que no han llegado a sus destinos. Y se está realizando la investigación en ese sentido", confirmó.

Se busca el respaldo de la CNDH para que los dueños de las empresas de las líneas de transporte proporcionen la información de las personas que no llegan al destino.

"Y de alguna forma pedirle, no de una manera obligada, pero sí que se comprometa a atender los dueños de los autotransportes, de todas las líneas de autotransportes, a que nos brinden la información".

Ya que si las empresas no apoyan en la entrega de la información, complica las investigaciones de la Fiscalía y afecta a las familias de las personas no localizadas.

"Porque si no le dan la información (...) se nos atrofia cualquier investigación que se debe de hacery de alguna forma no podemos resolver las peticiones de los quejosos en la búsqueda de personas desaparecidas".

Señaló que la CODHET no tiene facultades para exigir, sancionar, o presentar una recomendación a las empresas porque no hay una queja interpuesto ante la Comisión, pero sí están los casos denunciados en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

La presidenta de la Comisión explicó que mantienen contacto con varios grupos de búsqueda, especialmente de la zona norte, y que se les ha proporcionado vehículos para realizar sus recorridos, en coordinación con la Fiscalía Especializada.

"Inclusive los apoyamos con prestarles algún vehículo cuando van a realizar sus búsquedas. En ese sentido prestamos el vehículo para que hagan las búsquedas cuando la Fiscalía que atiende a las personas del Comisionado de Búsquedas o de Atención a Víctimas apoya esta búsqueda, en válgame la redundancia", indicó.