Enfermeras recetarán en las clínicas rurales

Tamaulipas trabaja en un proyecto que permitirá a enfermeras y enfermeros con especialización prescribir recetas médicas para atender enfermedades crónico-degenerativas , como diabetes e hipertensión, informó el secretario de Salud estatal, Vicente Joel Hernández Navarro.

¿Qué implica el proyecto para enfermeras en Tamaulipas?

Explicó que esta medida busca fortalecer la atención primaria y agilizar las consultas en hospitales y unidades rurales, donde la demanda de servicios médicos suele ser alta.

Podemos decir que tenemos un 90% de personal médico en las clínicas rurales. Sin embargo, los fines de semana podría faltar una circunstancia de esta naturaleza", Vicente Joel Hernández Navarro Secretario de Salud

"La idea es que las enfermedades crónico-degenerativas, la enfermera sea capacitada para manejar farmacología", señaló.

Hernández Navarro precisó que por ahora el programa se encuentra en fase de planeación y capacitación, por lo que actualmente ninguna enfermera o enfermero pueden emitir recetas médicas en clínicas y hospitales de los 43 municipios de la entidad.

"Existe un proyecto de esta naturaleza, no se ha dado, no se ha definido para que sea en los hospitales, en este momento", indicó.

Añadió que el objetivo es que las y los profesionales de enfermería adquieran competencias para recetar medicamentos básicos y promover estilos de vida saludables.

"Ya en España, desde hace años, se da esta circunstancia donde las enfermeras pueden estar recetando para las enfermedades crónico-degenerativas", comentó el secretario, al considerar positiva la propuesta para fortalecer el sistema de salud.

¿Cuáles son las condiciones y limitaciones para prescribir recetas?

De acuerdo con el funcionario, la capacitación actual se centra en medicina de estilo de vida saludable e involucra también a nutriólogos y psicólogos, como parte de una estrategia integral para la prevención y control de enfermedades.

"No solamente enfermeras, sino las nutriólogas, los psicólogos están trabajando en esto", apuntó.

Sin embargo, el acuerdo de la Secretaría de Salud Federal establece que no todos los profesionales de la salud están incluidos, solo podrán hacerlo los profesionales que prestan servicio en el Sistema Nacional de Salud.

Como son personas con licenciatura en enfermería;Pasantes en servicio social de enfermería y de medicina, medicina homeopática, cirujano dentista; los pasantes de enfermería pueden prescribir solo si no hay un médico o licenciado en enfermería presente, o para dar continuidad a un tratamiento ya indicado.

Solo podrán hacerlo si prestan servicio en instituciones que brinden servicios de Atención Primaria de Salud (APS), incluyendo unidades móviles, brigadas, y programas comunitarios.

También s eprecisa que aplicará solo en los medicamentos dentro del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

En ese contexto, el secretario destacó que en las clínicas rurales de Tamaulipas se ha logrado cubrir el 90% del personal médico, aunque reconoció que existen retos para mantener la atención continua, especialmente los fines de semana o en zonas afectadas por inseguridad.



