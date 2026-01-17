Suspende Salud 13 clínicas por falta de acreditaciones

La Secretaría de Salud ha suspendido de manera temporal 13 establecimientos que brindaban servicios quirúrgicos en Tamaulipas, dio a conocer el titular de la dependencia Vicente Joel Hernández Navarro.

El funcionario indicó que para evitar este tipo de situaciones, se ha lanzado el programa denominado "Plan de Acompañamiento" el cual busca respaldar a los propietarios de estos establecimientos, para que cuenten con las licencias sanitarias y de funcionamiento de manera más ágil.

¿Qué acciones tomó la Secretaría de Salud en Tamaulipas?

En días recientes, Hernández Navarro se reunió con los representantes de clínicas y consultorios, tanto públicos como privados que operan en la zona centro del estado, a quienes dio a conocer el nuevo esquema colaborativo y de acompañamiento, con el objetivo de agilizar los procesos de regulación sanitaria que se requieran en este tipo de unidades médicas.

"Estamos ante una nueva regulación sanitaria; se trata de solucionar cualquier situación, cumplir con la normativa y, principalmente, evitar cualquier riesgo que se pudiera presentar. Su adecuado funcionamiento es una instrucción precisa del gobernador para brindar a la gente un servicio humanitario", destacó.

Detalles del Plan de Acompañamiento para clínicas quirúrgicas

Refirió que el "Plan de Acompañamiento inició en la frontera tamaulipeca, por ser una zona geográfica relevante en materia de turismo médico, y al cierre de 2025 la COEPRIS reportó 80 visitas de verificación sanitaria, realizadas en los municipios de Reynosa, Miguel Alemán, Matamoros, Victoria, Tula, Mante y Tampico, así como la suspensión temporal de 13 establecimientos que brindan servicios quirúrgicos.

Así mismo se dio a conocer que se trabaja en conjunto con la COEPRIS para la formación de un Comité de Verificación para revisar todos los procedimientos que deben realizar los establecimientos y, en su momento, corregirlos, con el fin de evitar riesgos y posibles.