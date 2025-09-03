Sheinbaum visitará Ciudad Victoria este domingo para presentar avances de su gestión

Ciudad Victoria, Tam.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribará a Ciudad Victoria este domingo 7 de septiembre, como una escala clave de su "Primera gira nacional de rendición de cuentas".

Durante su visita, la mandataria presentará un informe sobre las acciones implementadas por su administración durante el último año, con el objetivo de transparentar la gestión presidencial y acercar los resultados con los gobernadores y gobernadoras.

En coordinación con el gobierno estatal, se destacarán avances como la segunda línea del acueducto desde la presa Vicente Guerrero hacia Ciudad Victoria, así como obras en seguridad, infraestructura y desarrollo social.

Asimismo, se resaltarán proyectos estratégicos que incluyen la modernización de cruces internacionales, el refuerzo de sistemas de vigilancia e inteligencia, y la construcción de hospitales en Tampico y Ciudad Madero (ISSSTE), entre otros.

El evento se realizará en el Polyforum de Ciudad Victoria y se espera la presencia de ciudadanos y funcionarios de diversos municipios.