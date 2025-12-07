Participa Américo en celebración de la 4T

Ciudad de México.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, junto a la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la celebración de los 7 años de la Cuarta Transformación, ante más de 600 mil mexicanas y mexicanos reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México.

"Hoy, más que nunca, México avanza con dignidad, con justicia, con unidad y con la fuerza invencible de su pueblo. Tenemos la responsabilidad de consolidar este modelo humanista como un camino viable de desarrollo económico, un modelo viable en el orden político, ético y de convivencia entre todos los sectores sociales", destacó la presidenta.

En su mensaje, afirmó que, por más campañas sucias y alianzas de grupos del conservadurismo nacional e internacional que buscan intervenciones extranjeras, no podrán vencer al pueblo ni a la jefa del Ejecutivo Federal, ya que el movimiento representa una ruptura con el viejo régimen y una transformación verdadera, económica, social y moral que se guía por el Humanismo Mexicano.

En un amplio recuento de logros y resultados de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum se refirió a acciones y programas, entre ellos algunos proyectos que están en marcha y contribuyen al desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos, como la construcción de Viviendas para el Bienestar; los proyectos estratégicos de agua, que incluyen la segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria; el tren de pasajeros de Nuevo Laredo a Saltillo; y la tecnificación de 18 distritos de riego en el país, entre ellos el 025 y 026 en Tamaulipas.

La presidenta puntualizó que el modelo económico de la Cuarta Transformación funciona y da resultados: 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza de 2018 a 2024, y México es el segundo país menos desigual del continente gracias a los Programas para el Bienestar; el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2026, un incremento del 154 por ciento; la inflación está controlada y al cierre de octubre de 2025 fue de 3.57 por ciento; la Inversión Extranjera Directa (IED) llegó a récord histórico en el tercer trimestre de 2025 con más de 40 mil millones de dólares; la moneda mexicana cerró el viernes 5 de diciembre en 18.18 pesos por dólar; en 2025 se han creado 551 mil empleos formales; el índice de desempleo es de 2.6 por ciento, de los más bajos de todo el planeta; y las reservas del Banco de México llegaron al récord de 250 mil MDD.

"Sepan que nunca voy a traicionar y que cada segundo de vida está dedicado a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano. Somos mexicanos y mexicanas que seguimos convocando a consolidar el renacimiento de México y a no perder, sino que, al contrario, avivar aún más la llama de la esperanza", expresó.

Y reiteró: "Ánimo, México es ejemplo ante el mundo y seguimos haciendo historia. ¡Viva la Transformación de México! ¡Viva México!".