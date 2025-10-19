Monitorea presidenta el flujo del río Pánuco

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno de México monitorea el crecimiento del Río Pánuco, que al momento no representa un riesgo.

"Me informa el gobernador, y por el informe que tenemos de Protección Civil, que se está monitoreando, hasta ahora no hay riesgo. Pero, de todas maneras, es importante el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco aquí, cerca de Tampico, para poder estar alerta en los siguientes días, si es que pudiera haber un aumento en el nivel", señaló en un video a través de sus redes sociales.

La Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por el general de División de Estado Mayor, Juan José Gómez Ruiz, comandante de la IV Región Militar, y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Jesús Adolfo Amparán Hernández.

El gobernador Américo Villarreal destacó que, siguiendo las instrucciones de la Presidenta se ha mantenido al tanto del crecimiento del río Pánuco y detalló que este cuerpo de agua ya llegó a su punto máximo en la estación hidrométrica en Las Adjuntas, que es cercana a la población de Tamuín, pero ya se encuentra en descenso.

Explicó que las zonas bajas ya están alertadas y los presidentes municipales ya se encuentran trabajando en forma coordinada, además de que se han establecido albergues con los suministros suficientes en caso de que haya necesidad de hacer algún desplazamiento de la población y de los cuales están informados las y los habitantes de la zona, a través de Protección Civil, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.