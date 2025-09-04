Américo Villarreal confirma visita de Claudia Sheinbaum a Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, confirmó la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Ciudad Victoria el próximo domingo 7 de septiembre, como parte de una gira nacional posterior a su informe de gobierno.

"Con mucha satisfacción, ya nos han confirmado en su agenda que en esta iniciativa también inédita a nivel nacional, que por primera vez una presidenta hace una presencia después de su informe para venir a compartirlo en cada una de las entidades de nuestro país", declaró.

De acuerdo con Villarreal Anaya, la presidenta estará en Ciudad Victoria a las 14:00 horas en el Polyforum, donde se tiene preparado un evento abierto para la ciudadanía.

"En Tamaulipas tenemos el gusto de que se programó para este próximo domingo a las dos de la tarde y se está organizando junto con la ayudantía para estar junto de las dos de la tarde este domingo recibiéndola y poder tener este comunicado que viene a ser en relación a su informe de gobierno a la nación", expresó.

El gobernador destacó que la visita de Sheinbaum Pardo permitirá refrendar el compromiso del Gobierno Federal con la entidad y dar a conocer de manera directa los alcances del informe presidencial. "También de todo el impacto que esto se ha venido dando y apoyando al estado de Tamaulipas, como será así sucesivamente en las otras entidades", añadió.

Finalmente, Villarreal Anaya convocó a la ciudadanía a acudir al evento en el Poliforum de Ciudad Victoria para dar la bienvenida a la mandataria nacional. "Así es que para que estemos enterados y que recibamos como siempre con gusto y con aprecio a nuestra primera mandataria que tanto ha apoyado a nuestra entidad", señaló.