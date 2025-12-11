Reconocen el trabajo de Eduardo Gattas en la obra de acueducto

La magna obra de la segunda línea de acueducto de la presa Vicente Guerrero para Victoria, la Capital de Tamaulipas, quedará concluida en el 2027, así lo aseguró la presidenta de México Claudia Sheinbaum en la Conferencia del Pueblo de este miércoles.

Detalles sobre la obra hidráulica en Tamaulipas

Una obra que marcará historia por la solución que dará al problema de abasto en la ciudad, y en la que el alcalde de Victoria Lalo Gattás será incluido por ser quien sacó el proyecto del olvido en el que se mantuvo por muchas administraciones municipales y estatales.

La obra hidráulica también es reflejo de que cuando Municipio, Estado y Federación trabajan en equipo se pueden lograr grandes cosas, mérito que se atribuye al gobernador Américo Villarreal Anaya por la excelente relación que mantiene en todas las áreas del gobierno federal.

Impacto del acueducto en el abasto de agua en Victoria

Cómo se recordará, en el 2021 el alcalde capitalino actualizó el proyecto, lo ingresó a la Secretaría de Hacienda y recibió el respaldo del mandatario tamaulipeco para gestionar el recurso necesario para la construcción de la segunda línea de acueducto, que presenta un avance del 30%.