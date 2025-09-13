"No hay puente", SEP indica clases normales el lunes: Miguel Valdez

Ciudad Victoria, Tam.- Tras asistir al evento conmemorativo del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec junto al gobernador Américo Villarreal, el secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez, aclaró que no habrá puente por las fiestas patrias.

Valdez señaló que la SEP instruyó que las clases se mantengan normales el lunes 15 de septiembre, mientras que el martes 16 será día libre, para permitir que los estudiantes puedan participar en las celebraciones.

El secretario explicó que para el desfile patrio se espera la participación de más de 800 alumnos de primaria y 600 de secundaria, conformando los contingentes escolares que desfilarán en la ciudad.