Anuncian corredor gastronómico en Ciudad Victoria, Tamaulipas

En Tamaulipas pondrán en marcha el Primer Corredor Gastronómico Interejidal, un proyecto que impulsará negocios familiares de Ciudad Victoria que brindan deliciosa comida a los habitantes y visitantes.

El secretario de Turismo en Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, dijo que este proyecto impulsará a Ciudad Victoria en el mapa del turismo con 36 destinos de sabor, tradición y experiencias únicas.

"De lo que se trata es de poner en el mapa a los 36 negocios familiares que, con su comida, sazón, productos del campo y experiencias únicas, son el alma de esta ruta. Vamos a darles el realce que merecen y a convertir este tramo en un imán para visitantes locales y todos aquellos que transiten por la zona rumbo a sus diversos destinos", explicó.

¿Cómo funcionará el proyecto?

Precisó que en su primera etapa se instalarán 110 señalamientos alusivos a los atractivos turísticos y 36 señalamientos de establecimientos de alimentos, entre otros indicadores más, necesarios para resaltar la zona como nunca antes.

Además, en trabajo coordinado con otras dependencias, como la Secretaría de Obras Públicas, se proyecta mejoramiento de accesos, entre otros más.

Con el corredor, el objetivo es claro, posicionar a Victoria como el nuevo referente del turismo gastronómico en Tamaulipas, con espacios seguros, atractivos y cargados de identidad regional que inviten a detenerse, disfrutar y regresar, concluyó.