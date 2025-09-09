La UAT y el DIF el impulsan proyecto de estufas ecológicas

Con el propósito de atender necesidades prioritarias de las zonas más vulnerables del estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Sistema DIF Tamaulipas firmaron un convenio para impulsar el proyecto de elaboración de estufas ecológicas que, inicialmente, serán destinadas a familias del área rural del municipio de Tula.

El rector Dámaso Anaya Alvarado firmó el acuerdo con la directora general del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala, teniendo como testigo de honor a la directora general del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), Claudia Anaya Alvarado.

Al destacar la relevancia del convenio, el rector de la UAT dijo que este esfuerzo se traduce en soluciones reales y concretas para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Afirmó que estas acciones muestran que la UAT pone su capacidad científica y técnica al servicio de las familias tamaulipecas mediante conocimiento aplicado, investigación útil y soluciones prácticas que inspiran y transforman la vida de las comunidades.

Por su parte, la directora general del DIF Tamaulipas señaló que el acuerdo permitirá la colaboración entre la UAT, ITACE y DIF con el propósito de elaborar y entregar estufas de calidad, en beneficio de la salud, la economía y el bienestar de quienes más lo necesitan.

Destacó que esta suma de esfuerzos alienta a seguir avanzando en el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la Dra. María de Villarreal, de mejorar las condiciones de vida de las localidades de alta y muy alta marginación, apoyando con proyectos sustentables y humanistas.

En el evento se contó con la presencia de la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, funcionarios del sistema DIF Tamaulipas y de la Universidad.