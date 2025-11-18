Dan 10 años de prisión a dos hombres por secuestros en Ciudad Victoria

Dos hombres fueron sentenciados a 10 años de prisión por cometer secuestros en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas. Además se ordenó el pago de una multa superior a 500 mil pesos como reparación del daño, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La sentencia condenatoria se obtuvo contra Antonio "M" y Héctor "R" por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestros en el municipio de Ciudad Victoria.

Según la indagatoria, los ahora sentenciados fueron detenidos en marzo de 2017, por elementos de la Policía Federal Ministerial en Ciudad Victoria, Tamaulipas y se les atribuye pertenecer a un grupo delictivo que llevaba a cabo diversos secuestros derivados de extorsiones en su modalidad de cobro de piso.

Derivado de las investigaciones, el Ministerio Público Federal aportó las pruebas necesarias y obtuvo del juez una sentencia de 10 años de prisión y una multa de 509 mil 121 pesos 95 centavos, en contra de los dos imputados.