Ciudad Victoria se alinea con la nueva Ley de Grúas aprobada por el Congreso

El Ayuntamiento de Victoria se alista para ajustar sus reglamentos para aplicar la nueva Ley de Grúas aprobada por el Congreso del Estado.

Reforma que, de acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndiz Silva, responde a la exigencia ciudadana de poner orden en los excesos de tránsito y vialidad.

Reséndiz adelantó que, una vez que la reforma sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, el municipio presentará al Cabildo las propuestas de armonización de reglamentos como Tránsito y Desarrollo Urbano.

Consideró que se trata de una actualización necesaria y sostuvo que el gobierno municipal "tendrá que alinearse a esta nueva normativa y hacer las adecuaciones necesarias".

¿Qué cambios traerá la nueva Ley de Grúas?

Actualmente, la Dirección de Tránsito y Vialidad opera solo dos grúas municipales, lo que implica que la nueva ley obligará a evaluar la compra de más unidades y la habilitación de espacios propios para el resguardo vehicular.

El funcionario explicó que será indispensable "pensar en la adquisición de nuevas grúas y contar con patios de resguardo municipales", una inversión que deberá incluirse en la programación presupuestal.

Además de las unidades oficiales, el municipio trabaja con tres empresas privadas que brindan servicio de arrastre, aunque el secretario no precisó cúantas grúas particulares están activas en la capital.

Hugo Reséndiz Silva, secretario del Ayuntamiento.

¿Cómo se capacitarán los agentes de Tránsito?

Reséndiz subrayó que la capacitación de los agentes de Tránsito es permanente y está regida por la Ley de Seguridad del Estado, que obliga a cumplir evaluaciones toxicológicas, pruebas de control y confianza y cursos obligatorios bajo la supervisión del Secretariado Ejecutivo.