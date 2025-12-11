Liberan a dos personas privadas de su libertad en Ciudad Victoria

Dos personas fueron liberadas en Ciudad Victoria durante un operativo de las fuerzas estatales. Las autoridades no reportan personas detenidas.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que en un operativo interinstitucional encabezado por la Guardia Estatal y la Fiscalía General de Justicia, autoridades aseguraron un domicilio en el fraccionamiento Bambú en Ciudad Victoria, donde se encontraban dos personas privadas de la libertad.

Las personas quedaron bajo resguardo y fueron trasladadas a la Fiscalía General de Justicia para rendir su declaración y recibir la atención médica correspondiente. Las instituciones continúan con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

Un día antes, el miércoles, las autoridades liberaron a dos personas que habían sido privadas de su libertad en la vía pública, por lo que se dio una persecución y pudieron ser liberadas.