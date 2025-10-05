Persecución en Ciudad Victoria deja un hombre detenido

Un detenido fue el saldo de una persecución registrada en calles de Ciudad Victoria durante este domingo.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, se recibieron reportes ciudadanos al 911 donde alertaban de un vehículo color negro en el que viajaban hombres, aparentemente armados, en Ciudad Victoria.

Al revisar las cámaras de videovigilancia del C5i se ubicó un vehículo con características similares, por lo que de inmediato se notificó a los elementos de la Guardia Estatal, quienes iniciaron una persecución en la capital de Tamaulipas.

Minutos después, se registró un percance vehicular en el cruce de la calle 15 y Allende. Testigos refieren que observaron a los hombres correr y abandonar el vehículo en el lugar.

Elementos de la Guardia Estatal informaron la detención de un hombre relacionado con estos hechos.

La Vocería aseveró que las autoridades continúan con los recorridos de seguridad y vigilancia en la zona.