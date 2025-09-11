Entregan Lalo y Lucy 2,500 kits escolares en Victoria

Para reafirmar que la educación es la mejor inversión que se puede hacer como sociedad, la presidenta del Sistema DIF Lucy de Gattás y el alcalde de Victoria Lalo Gattás entregaron 2,500 kits de útiles escolares recaudados con el programa Pasos por la Educación para estudiantes de escuelas públicas.

"Este esfuerzo tiene un objetivo muy claro: acompañar a nuestras niñas y niños en su camino hacia un mejor futuro, brindándoles las herramientas necesarias para que puedan estudiar, crecer y soñar en grande", dijo Lucy al agradecer a las empresas, comercios y funcionarios que se sumaron a la campaña, en su edición 2025.