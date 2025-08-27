Entrega DIF Victoria apoyos alimentarios

Desde el DIF Victoria, donde se trabaja con voluntad y el corazón, la presidenta del sistema Lucy de Gattás y el alcalde Lalo Gattás Báez entregaron apoyos alimentarios a más de 4 mil adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niñas y niños victorenses.

En la tercera entrega del Programa Voluntad de Ayudar a las Familias, reiteraron el agradecimiento y esfuerzo de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas María de Villarreal y del gobierno que preside el Dr. Américo Villarreal Anaya, por su política humanista de apoyar a las familias que más necesitan.

"La esencia de este programa es unirnos y tendernos la mano, en el DIF Victoria mientras exista una familia que lo necesite aquí seguiremos firmes y comprometidos, trabajando con voluntad y el corazón", afirmó Lucy de Gattás.

En su intervención, el alcalde Lalo Gattás destacó que una despensa "habla de historias y hogares donde el apoyo puede marcar la diferencia y que recuerda que ninguna familia victorense está sola", enfatizó.