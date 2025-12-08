Enciende las alertas cirugía equivocada

La cirugía realizada en el riñón equivocado a una mujer en un hospital de Ciudad Victoria reveló la grave situación de la negligencia médica en Tamaulipas, un problema que ya no puede entenderse como hechos aislados, sino como parte de un patrón recurrente de fallas en el sistema de salud público y privado.

El caso más reciente es el de Martha, quien ingresó con diagnóstico de hidronefrosis grado 3 y presencia de cálculos renales, con indicación quirúrgica específica para el riñón izquierdo.

Sin embargo, durante el procedimiento el equipo médico intervino por error el riñón derecho, que se encontraba sano; el resultado fue una cirugía inútil desde el punto de vista médico, con un daño innecesario a un órgano sano y con la enfermedad original aún sin resolverse.

Tras el procedimiento, la paciente continúa requiriendo la intervención que debió realizarse desde un inicio, mientras que su familia rechazó que el mismo médico responsable corrija el error, al manifestar pérdida total de confianza.

También cuestionaron la propuesta institucional de remitir nuevamente el caso al ISSSTE, dependencia que originalmente los canalizó al Hospital Civil por falta de urólogo, lo que consideraron una salida meramente administrativa ante un error médico mayor.

Este suceso atrajo la atención pública y detonó una investigación por parte de las autoridades de salud estatales, sumándose a una lista creciente de denuncias por presunta mala práctica médica que se han documentado en la entidad durante los últimos años.

Las cifras oficiales confirman que los casos de negligencia médica en Tamaulipas no solo persisten, sino que van en aumento, toda vez que la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico reportó alrededor de 200 denuncias por deficiencias en la atención, lo que representó un incremento aproximado del 10 por ciento respecto a lo proyectado.

En años previos, los registros han sido incluso más elevados, con hasta 400 médicos denunciados en un solo año, tanto en instituciones públicas como privadas.

Históricamente, las quejas se concentran mayoritariamente en el sector público: en 2012, el 46.4 por ciento de las denuncias correspondieron a IMSS, ISSSTE y hospitales del Sector Salud, mientras que los hospitales privados concentraron poco más del 30 por ciento.

A nivel nacional, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) documentó que en 2023 se abrieron 21 mil 649 asuntos, de los cuales 933 fueron quejas formales por atención médica.

De las quejas concluidas en ese periodo, la mayoría correspondieron también a instituciones públicas.

Además, solo alrededor del 4 por ciento de las quejas formales derivan en una indemnización, lo que deja a la gran mayoría de las víctimas sin una reparación efectiva del daño.

El caso de Martha revela que no se trata de una complicación postoperatoria imprevisible, sino de un error clínico directo y verificable porque se intervino un órgano distinto al diagnosticado, y este tipo de equivocaciones se consideran entre las más graves dentro de la práctica quirúrgica, ya que son prevenibles mediante protocolos básicos de verificación preoperatoria.

El contexto legal tampoco favorece a las víctimas pues desde 2022, en Tamaulipas la negligencia médica dejó de considerarse automáticamente un delito penal, salvo en los casos donde se compruebe dolo o una intención directa de causar daño.

Esto significa que errores graves, incluso como operar un órgano sano, pueden no tener consecuencias penales, quedando en el ámbito administrativo y civil, y con una menor presión institucional para corregir deficiencias.

TRATAMIENTOS INADECUADOS

El estado ha acumulado en años recientes una serie de casos que refuerzan la percepción de una crisis, como un caso en Ciudad Madero en 2024, en el que la CNDH acreditó que el tratamiento inadecuado en un hospital del IMSS provocó la pérdida de un riñón a una paciente, y emitió recomendaciones formales para la reparación del daño.

En Ciudad Victoria, durante 2025, el caso de una joven conocida como "Ana Paola" derivó en verificaciones reforzadas a clínicas privadas tras denuncias de lesiones severas posteriores a una intervención quirúrgica, que dejó a la menor cuadrapléjica.