Logran con éxito cirugía cardíaca a bebé de dos días de nacido en Tampico

Un bebé de dos días de nacido se recupera con éxito después de tener una cirugía cardíaca a tan solo dos días de su nacimiento. La operación ocurrió en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria.

El recién nacido presentó un diagnóstico de cardiopatía congénita con rara anomalía de Ebstein y sospecha de atresia pulmonar con septum íntegro, una combinación, que señalan los especialistas, es poco frecuente de patologías cardíacas.

Debido a su condición, el recién nacido de dos días de vida, referido del Hospital General de Tampico, fue sometido a una cirugía cardíaca en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria.

Especialistas en Cardiología Pediátrica realizaron un cateterismo cardíaco intervencionista, logrando: apertura de la válvula pulmonar, colocación de un stent en el conducto arterioso y mejoría significativa en la oxigenación y condición general del paciente.

Gracias al trabajo coordinado de las áreas de Cuidados Intensivos Neonatales, Anestesiología Pediátrica, Enfermería y Cardiología, el bebé evolucionó favorablemente, comenzó a alimentarse por vía oral y hoy se encuentra en excelente estado de salud.