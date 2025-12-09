Garantizan aguinaldos sin recurrir a créditos

Por primera vez desde 2018, el Estado no solicitará un crédito de corto plazo para cumplir con el pago de aguinaldos a la burocracia estatal, informó el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González.

En entrevista al arribo de la ceremonia de honores a la bandera, el funcionario destacó que el cierre financiero de 2025 es sólido, evitando endeudamientos a corto plazo para poder cubrir con las responsabilidades de fin de año.

Explicó que, a diferencia de los últimos siete años, este diciembre no fue necesario recurrir a préstamos para solventar prestaciones laborales.

"En los últimos siete años se ha solicitado un préstamo de corto plazo para poder solventar las obligaciones que tiene el Gobierno del Estado en el tema de aguinaldos, y el día de hoy no se va a solicitar", afirmó.

Ramírez González precisó que el Estado erogará alrededor de mil 900 millones de pesos para cumplir con los pagos de fin de año, cantidad que incluye a las diversas secretarías como Seguridad, Obras, Administración, Salud, Trabajo, así como Descentralizadas.

"Traemos un aproximado de mil 900 millones, incluyendo todas las OPDs, educación y gobierno central", expuso, y detalló que el monto cubrirá a aproximadamente 50 mil trabajadores del servicio público.

El secretario puntualizó que las dispersión del aguinaldo comenzará en los próximos días y que todas las obligaciones están garantizadas.

Cabe recordar que en los últimos tres años se solicitaron créditos de entre dos mil y dos mil 500 millones de pesos cada diciembre, para cubrir las responsabilidades de fin de año, así como el arranque del siguiente ejercicio fiscal, con un plazo a pagar de 12 meses.