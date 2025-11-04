Cierran clínicas ilegales tras muerte de paciente

La Secretaría de Salud de Tamaulipas desmanteló una red de clínicas que operaban sin cumplir las normas sanitarias, luego de detectar irregularidades en procedimientos estéticos que derivaron en el fallecimiento de una paciente en Reynosa.

El titular de la dependencia, Vicente Joel Hernández Navarro, explicó que la suspensión de cuatro clínicas se realizó en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

El caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, tras comprobarse que la persona que realizó el procedimiento no contaba con la certificación como especialista.

"Cuando existe un problema de demanda o una complicación, por ley se persigue esta circunstancia, como ocurrió con la muerte de una paciente en Reynosa, donde se detectó que el cirujano no era especialista certificado. Esto pasa del ámbito de la Secretaría a una investigación legal", señaló Hernández Navarro.

El funcionario reconoció que en Tamaulipas operan clínicas y consultorios privados donde se realizan cirugías sin cumplir con los lineamientos de seguridad sanitaria, situación que ha obligado a intensificar las verificaciones en todo el estado.

"Podemos decir que llevamos entre un 40 y un 50% de avance en las revisiones. Antes no se contaba con muchos antecedentes de inspección", indicó.

De acuerdo con Hernández Navarro, en la entidad existen entre 70 y 80 clínicas privadas dedicadas a procedimientos médicos y estéticos, aunque no todas cumplen con los estándares mínimos de infraestructura y seguridad.

Durante los últimos meses se han clausurado quirófanos en al menos tres o cuatro establecimientos, debido a que no reúnen las condiciones necesarias para realizar cirugías seguras.

"Son tres o cuatro clínicas que se han cerrado en el estado. Se les clausuró el quirófano no por quién lo ocupaba, sino porque no cumplían con las características mínimas", puntualizó.

El secretario subrayó que las acciones de revisión y sanción forman parte de un esfuerzo conjunto con la COFEPRIS, y que el personal estatal ha sido capacitado para aplicar los nuevos criterios de inspección.

"La COFEPRIS proporciona lineamientos, y la COEPRIS estatal realiza las revisiones y capacita a los verificadores. Recientemente se efectuó una capacitación en Tampico, con personal de Victoria, Mante, Altamira y otras regiones", explicó.

Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud.

La Secretaría de Salud busca garantizar que solo médicos con especialidad realicen cirugías y que los establecimientos cumplan con infraestructura, equipamiento, protocolos de higiene y licencias actualizadas.

Finalmente, el funcionario recordó que la atención estética puede ser apoyada por profesionales de la salud, pero que en caso de negligencia o complicaciones, la ley se aplica con rigor.

"Puede apoyar un médico o una enfermera con especialidad, pero si hay complicaciones, por ley se persigue esta circunstancia", reiteró.

La dependencia estatal mantiene líneas abiertas para denuncias ciudadanas sobre clínicas o consultorios que operen fuera del marco legal.