Choque múltiple dejó 4 muertos y 2 heridos

Encontronazo múltiple entre un vehículo, una pipa y un tráiler, la unidad sedan se incendió del fuerte impacto, dejando como saldo cuatro personas muertas, prensadas y calcinadas en el interior de su carro, en tanto que los choferes de los tractocamiones resultaron heridos.

El fatal accidente automovilístico se registró este viernes en el kilómetro 36 de la carretera federal Victoria-Zaragoza a la altura del municipio de Villa de Casas, Tamaulipas, sitio hasta donde arribaron los grupos de auxilio y las autoridades de las diversas corporaciones policiacas.

Sobre la cinta asfáltica quedó el vehículo Ford Focus, unidad de fuerza motriz que quedó convertida en "Chatarra" y en su interior los cuerpos sin vida de cuatro personas prensadas y calcinadas, quienes hasta el omento no han sido identificadas.

Del fuerte impacto entre la pipa y el tráiler con el vehículo sedan, este se incendió, las llamas consumieron por completo la unidad de fuerza motriz, mientras automovilistas que transitaban por la zona observaban la tragedia.

Paramédicos de los cuerpos de auxilio, brindaron los servicios de atención a los conductores de las pesadas unidades, uno de ellos fue trasladado a una institución médica, en tanto que el otro fue atendido en el lugar.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes abrieron una carpeta de investigación y dieron fé de los cuerpos sin vida, además de ordenar el levantamiento de los mismos.



