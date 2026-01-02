Mueren 4 personas calcinadas en choque en Carretera Victoria-Zaragoza

Se registró un choque múltiple entre dos tráileres y un vehículo, este último se incendió quedando en su interior cuatro personas las cuales murieron calcinadas. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 36 de la Carretera Federal Victoria-Zaragoza en Tamaulipas.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a los dos choferes de los tráileres que resultaron heridos en este percance; hechos registrados a las 11:30 horas de este viernes.



