Mueren 4 personas calcinadas en choque en Carretera Victoria-Zaragoza

Dos más resultan heridas en el accidente múltiple.
  • Por: El Universal
  • 02 / Enero / 2026 - 12:49 p.m.
Se registró un choque múltiple entre dos tráileres y un vehículo, este último se incendió quedando en su interior cuatro personas las cuales murieron calcinadas. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 36 de la Carretera Federal Victoria-Zaragoza en Tamaulipas.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a los dos choferes de los tráileres que resultaron heridos en este percance; hechos registrados a las 11:30 horas de este viernes.


