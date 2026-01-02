Mueren 4 personas calcinadas en choque en Carretera Victoria-Zaragoza

Mueren 4 personas calcinadas en choque en Carretera Victoria-ZaragozaDos más resultan heridas en el accidente múltiple.
Se registró un choque múltiple entre dos tráileres y un vehículo, este último se incendió quedando en su interior cuatro personas las cuales murieron calcinadas. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 36 de la Carretera Federal Victoria-Zaragoza en Tamaulipas.
Paramédicos brindaron los primeros auxilios a los dos choferes de los tráileres que resultaron heridos en este percance; hechos registrados a las 11:30 horas de este viernes.
#Tamaulipas | Un #choque múltiple ocurrido este viernes a las 11:30 horas en el kilómetro 36 de la Carretera Federal Victoria–Zaragoza, en Tamaulipas, dejó un saldo lamentable con varias personas sin vida, luego de que un vehículo se incendiara tras colisionar con dos tráileres. pic.twitter.com/L1Xtb0TQdk— El Mañana de Reynosa (@elmananarey) January 2, 2026
EL MAÑANA RECOMIENDA