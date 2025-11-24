Tamaulipas

Chocan tráileres en carretera Tula-Palmillas

Tras el impacto las unidades se incendiaron; el accidente provocó el cierre de la vía.
  • Por: El Mañana Staff
  • 24 / Noviembre / 2025 - 10:52 a.m.
Elementos de Protección Civil Tamaulipas en coordinación con los municipios de Palmillas, Tula y Jaumave, atendieron el accidente.

Durante las primeras horas de este lunes, se registró el choque de dos tráileres en la carretera Tula-Palmillas. Tras el impacto, las unidades se incendiaron y el accidente provocó el cierre de la vía.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó del percance poco después de la 1:30 horas de este lunes. "Se reporta obstrucción parcial de vialidad en carretera Tula-Palmillas a la altura del kilómetro 85 de Tula, derivado de accidente entre tractocamiones".

Tras el percance, elementos de Protección Civil Tamaulipas en coordinación con los municipios de Palmillas, Tula y Jaumave, atendieron el accidente. Bomberos Estatales, con unidades contraincendio trabajaron para extinguir el fuego que consumió parcialmente las unidades de carga.

Debido a que las maniobras se prolongaron, fue necesario mantener cerrada la circulación en la carretera. "La circulación permanecerá intermitente, permitiendo el paso cada 15 minutos en ambos sentidos", informó la Vocería.

