Chocan tractocamión y un tractor en carretera Victoria-Monterrey; hay un lesionado

Una persona lesionada es el saldo de un choque registrado esta mañana en la carretera Victoria-Monterrey, donde se vieron involucrados un tractocamión y un tractor. Debido al percance la carretera tuvo que ser cerrada a la circulación.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que el hecho se registró en el kilómetro 47 a la altura del municipio de Hidalgo, con un saldo de una persona lesionada.

Derivado del choque, la circulación se encuentra obstruida en un carril de norte a sur de la Carretera Federal 85, lo que genera que el tráfico vehicular vaya con lentitud.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Hidalgo se encuentra proporcionando vialidad y seguridad perimetral.