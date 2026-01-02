Choque en carretera Victoria-Monterrey deja lesionados

Un choque ocurrido sobre la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey, dejó personas lesionadas, informaron autoridades de Tamaulipas. El accidente se suscitó a la altura del ejido Marroquín, ubicado en el municipio de Hidalgo, y participaron una camioneta y un automóvil.

Uno de los vehículos participantes procedía de Linares, Nuevo León con destino a Ciudad Victoria, Tamaulipas, mientras que el otro salía del ejido antes mencionado cuando se impactaron en el kilómetro 91.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, comisionado a la Estación Segura Magueyes, brindó asistencia a personas lesionadas quienes sufrieron golpes en diversas partes del cuerpo.

Personal de Protección Civil del municipio de Hidalgo realizó la valoración y traslado correspondiente a un hospital.