Impacto de tormenta genera 18 millones en gastos a CFE

El impacto de la tormenta tropical Priscila a inicios del mes de octubre del año 2025 tuvo un costo de 18 millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el restablecimiento del servicio eléctrico en la zona de la División Golfo Centro.

¿Qué costos generó la tormenta tropical Priscila?

De acuerdo con información consultada en los contratos emitidos por la CFE los cuales tienen como concepto "Restablecimiento del Servicio Eléctrico Derivado de las Afectaciones Ocasionadas por la Onda Tropical No. 90E" en total fueron 17 contratos los asignados, estando en proceso cuatro más.

Detalles sobre los contratos de CFE por la tormenta

Los datos de los contratos indican que las zonas con mayor afectaciones eléctricas derivadas de la tormenta, se ubican en la zona de Huejutla en el estado de Hidalgo y en menor medida en la zona de Rio Verde en San Luis Potosí.