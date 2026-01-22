La UAT certificará a artesanos de la cuera

Se capacitará a fabricantes de esta prenda icónica de Tamaulipas con lineamientos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que garantizará la autenticidad de sus productos: Dámaso Anaya.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) certificará a los productores de la cuera tamaulipeca para cumplir con los lineamientos que exige el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como parte del proceso de denominación de origen de esta icónica prenda de la región.

Acciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas

Al respecto, el rector Dámaso Anaya Alvarado dijo que la UAT será la institución encargada de capacitar y certificar a los artesanos de la cuera tamaulipeca con el propósito de garantizar la autenticidad de sus productos.

Refirió que, previó a este proyecto, expertos de la UAT elaboraron un estudio técnico en colaboración con el Gobierno de Tamaulipas, como parte de los requerimientos del IMPI para otorgar a la cuera tamaulipeca la denominación de origen.

Señaló que estos trabajos tienen como finalidad proteger uno de los símbolos más importantes de Tamaulipas, que nos da identidad en México y en el mundo.

Certificación y autenticidad de la cuera tamaulipeca

Indicó que, además de preservar nuestras raíces culturales, se pretende proteger a los artesanos que elaboran esta prenda en Ciudad Victoria y Tula.

Explicó que el IMPI exige que los productos registrados cumplan con ciertas normativas, por lo que los expertos de la UAT trabajarán con los artesanos en aspectos como la calidad de las pieles con que están elaboradas las cueras.

Asentó que la Universidad otorgará un código a los productores que sean certificados, que será el sello de autenticidad de la cuera, lo cual garantizará a los compradores que están adquiriendo prendas y productos originales y de calidad.

Impacto en los artesanos de Ciudad Victoria y Tula

Comentó que, al certificar a los artesanos ante el IMPI, sus productos serán reconocidos también por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

Recordó que, en octubre del año pasado, se entregó la solicitud de Declaración de Protección para la Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca IMPI y se espera que en marzo se dé el Decreto de la Protección Geográfica de la Cuera Tamaulipeca.