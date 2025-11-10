Frontera seguirá cerrada al ganado

La frontera de Tamaulipas continuará cerrada para la exportación de ganado a pie hacia Estados Unidos, hasta nuevo aviso, informó el diputado federal José Braña Mojica, secretario de la Comisión de Ganadería en la Cámara de Diputados.

Explicó que los esfuerzos realizados por México y Tamaulipas para la reapertura de la frontera no fueron suficientes para restablecer el comercio de bovinos con EU, debido a los once casos de gusano barrenador detectados en entidades del norte del país.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) determinó que no existen condiciones para la reapertura, decisión tomada "de manera unilateral".

"Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se reunieron con personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y se llegó a la conclusión, de manera unilateral, que no están las condiciones dadas para la reapertura de la frontera entre ambos países", explicó el legislador federal.

Braña Mojica confirmó que los once casos de gusano barrenador registrados en el norte del país fueron tratados, contenidos y cerrados, pero la USDA y la Senasica insisten en mantener el cierre mientras no existan incidencias cercanas a la frontera.

"Las autoridades estadounidenses buscan que no haya ninguna incidencia cerca de su frontera, ya que amenaza la sanidad de la ganadería de Texas, una industria valuada en mil 800 millones de dólares", precisó.

El diputado recordó que desde el inicio de la emergencia sanitaria, en noviembre de 2024, la frontera ha permanecido cerrada en diversas ocasiones, pese a los esfuerzos de vigilancia, bioseguridad y negociación emprendidos por ambos países.

"En esta ocasión, y tras la reunión con las autoridades mexicanas, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, el USDA no compartió un plazo para la reanudación de las exportaciones, argumentando que esta situación aún se debe debatir con los funcionarios estadounidenses y ser analizada por el presidente Donald Trump", señaló.

Precio de carne de res

El cierre ha afectado a productores de ambos lados de la frontera; en Estados Unidos, dijo, el precio de la carne de res se ha elevado, mientras que el inventario ganadero se encuentra en niveles mínimos.

"La falta de exportación de bovinos en pie mexicanos hacia Estados Unidos ha causado efectos negativos para ambas economías, ya que el precio de la carne de res en Estados Unidos se ha elevado a máximos históricos y el hato nacional en mínimos nunca antes vistos", expuso Braña Mojica.

EL DATO

Los once casos de gusano barrenador registrados en el norte del país son la razón por la cual la frontera al ganado se encuentra cerrada.



