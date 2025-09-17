Asisten Lalo y Lucy a ceremonia de Grito de Independencia

Asisten Lalo y Lucy a ceremonia de Grito de IndependenciaJunto a miles de victorenses, presenciaron la arenga de independencia en voz del gobernador, Américo Villarreal Anaya
El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, asistió a la ceremonia del Grito de Independencia que encabezó el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, junto a la Dra. María Santiago de Villarreal, la noche del 15 de septiembre.
Acompañado de su esposa, Lucy de Gattás, presenció la conmemoración del evento más importante del país, que de manera simultánea y virtual fue transmitido por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Palacio Nacional.
Junto a miles de victorenses, escucharon la arenga de independencia en voz del gobernador Américo Villarreal Anaya desde la Plaza Juárez, la cual quedó teñida de verde, blanco y rojo, y que culminó con un espectáculo de juegos pirotécnicos y un concierto musical.
"Siempre es un honor acompañar al gobernador y su esposa en el evento más importante de México", afirmó Gattás Báez.
Junto a su esposa Lucy, celebró en 2022 desde el balcón de la Presidencia Municipal el primer Grito con Villarreal Anaya como gobernador electo, acto que se ha repetido en Palacio de Gobierno en los años 2023, 2024 y 2025.