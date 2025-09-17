Asisten Lalo y Lucy a ceremonia de Grito de Independencia

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, asistió a la ceremonia del Grito de Independencia que encabezó el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, junto a la Dra. María Santiago de Villarreal, la noche del 15 de septiembre.

Acompañado de su esposa, Lucy de Gattás, presenció la conmemoración del evento más importante del país, que de manera simultánea y virtual fue transmitido por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Palacio Nacional.

Junto a miles de victorenses, escucharon la arenga de independencia en voz del gobernador Américo Villarreal Anaya desde la Plaza Juárez, la cual quedó teñida de verde, blanco y rojo, y que culminó con un espectáculo de juegos pirotécnicos y un concierto musical.

"Siempre es un honor acompañar al gobernador y su esposa en el evento más importante de México", afirmó Gattás Báez.