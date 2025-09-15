Participa Lalo Gattás en ceremonia cívico-militar

Participa Lalo Gattás en ceremonia cívico-militarEn la ceremonia cívico-militar del 178 aniversario de la Gesta Héroica de los Niños Héroes de Chapultepec
Junto al gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, presidió en esta capital la ceremonia cívico-militar del 178 aniversario de la Gesta Héroica de los Niños Héroes de Chapultepec.
En el emblemático Paseo Pedro José Méndez de Ciudad Victoria, frente al monumento de los Niños Héroes, autoridades de los tres niveles de gobierno y de los poderes Legislativo y Judicial realizaron el acto protocolario, que incluyó pase de lista, salva de honor y depósito de ofrendas florales.
Con el orgullo de celebrar unidos este acontecimiento histórico y trascendental que marcó el rumbo del país hace 178 años, las autoridades presentes reconocieron la aportación y compromiso de las fuerzas armadas con la paz y la seguridad del pueblo mexicano.
El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, señaló en entrevista la importancia de recordar estos actos de valor patrio protagonizados por los jóvenes cadetes del Colegio Militar, que hoy honran las autoridades encabezadas por el gobernador del Estado y que representan el compromiso con la defensa y transformación de México.