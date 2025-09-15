Participa Lalo Gattás en ceremonia cívico-militar

Junto al gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, presidió en esta capital la ceremonia cívico-militar del 178 aniversario de la Gesta Héroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

En el emblemático Paseo Pedro José Méndez de Ciudad Victoria, frente al monumento de los Niños Héroes, autoridades de los tres niveles de gobierno y de los poderes Legislativo y Judicial realizaron el acto protocolario, que incluyó pase de lista, salva de honor y depósito de ofrendas florales.

Con el orgullo de celebrar unidos este acontecimiento histórico y trascendental que marcó el rumbo del país hace 178 años, las autoridades presentes reconocieron la aportación y compromiso de las fuerzas armadas con la paz y la seguridad del pueblo mexicano.