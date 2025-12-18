Endurecen control de celulares en penales

Con la entrada en vigor de la nueva ley para combatir la extorsión, quien intente introducir teléfonos celulares a los centros penitenciarios de Tamaulipas será puesto a disposición del Ministerio Público.

Así lo afirmó el subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Juan Antonio Sánchez Ruiz, quien explicó que el cambio legal marca un antes y un después en la operación de los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES), donde anteriormente los dispositivos detectados eran asegurados y devueltos a los visitantes al ser una falta administrativa.

Con la nueva ley contra la extorsión, cualquier civil que intente introducir teléfonos móviles a los penales será detenido y procesado. Aunque actualmente no se han detectado este tipo de conductas por parte de familiares de los internos.

"El momento en que están en aduanas, queriendo entrar en los aparatos de rayos X, y detectas el teléfono, es que está tratando de introducirlo", señaló el funcionario, al precisar que ahora "se va a tener que dar vista al Ministerio Público y se procederá a la detención de la persona, del aparato y se pondrá a disposición conforme a la ley".

Sánchez Ruiz recordó que en el pasado hubo tres intentos documentados, principalmente por parte de visitantes, en los que no se podía actuar penalmente.

"Personas, normalmente del sexo femenino, han querido intentar ingresar celulares , se detenía el celular en la aduana, se le permitía el acceso a la familia y saliendo se le entregaba, porque no había una ley que se les quitara", explicó.

En paralelo a la aplicación de la nueva legislación, la subsecretaría informó que se mantiene un reforzamiento tecnológico para inhibir comunicaciones ilícitas desde el interior de los penales.

Actualmente, el sistema cuenta con 40 inhibidores de señal, los cuales se encuentran en proceso permanente de mantenimiento.

"Tenemos 40 inhibidores; la compañía que nos da el servicio les está dando mantenimiento. Ya llevamos Altamira, Nuevo Laredo y Matamoros, y nos falta Reynosa y Ciudad Victoria", detalló Sánchez Ruiz.

Indicó que la efectividad de estos equipos incluso ha generado inconformidades entre habitantes de colonias aledañas a los centros penitenciarios, porque les afecta la señal en sus dispositivos.

"Hemos comprobado que en los alrededores no hay señal; se queja mucho la población, pero eso viene a reforzar el trabajo que hacen los inhibidores al interior del centro", sostuvo.

NI ARMAS NI TELÉFONOS

En este contexto, rechazó que existan pruebas de llamadas de extorsión originadas desde los CEDES durante su gestión, y si lo hubo, fue en anteriores.

"Nosotros no hemos detectado llamadas; es lo que sale en los medios", afirmó, al advertir que la ubicación de antenas puede generar confusión cuando personas realizan llamadas en las inmediaciones de los penales.

El subsecretario informó que en lo que va del 2025 se han implementado 52 cateos en los penales del estado, sin que se encontraran objetos ilegales, o que pusieran en riesgo a la población penitenciaria y a los ciudadanos.

"No hemos encontrado ni armas, ni estupefacientes, ni teléfonos", enfatizó, aunque reconoció que sí se han asegurado objetos punzocortantes improvisados. "Hemos encontrado puntas; cualquier clavo o astilla les da una sensación de seguridad", explicó.