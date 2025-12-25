Suman 866 casos de virus manos-pie-boca en Tamaulipas

El virus manos-pie-boca va a la baja en Tamaulipas en las últimas semanas, informó la Secretaría de Salud del estado, quien precisó que suman 866 casos, la mayoría de ellos en menores de 4 años de edad.

El Grupo Técnico Interinstitucional, del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, evaluó el trabajo realizado de los programas prioritarios y que requirieron de vigilancia sanitaria durante el año como el sarampión, las enfermedades diarreicas agudas, entre otras, así como se emitieron los avisos preventivos de padecimientos como el chikungunya; enfermedad de manos, pie y boca; influenza aviar, tosferina y rabia.

El director de Epidemiología, Sergio Uriegas Camargo, encabezó la novena reunión ordinaria del Grupo Técnico en donde se analizó el trabajo realizado para mantener a la población libre de riesgos epidemiológicos.

"Con el fortalecimiento de las estrategias como las realizadas para contener el sarampión en el estado, en donde se mantuvo la prevalencia en 12 casos; el fortalecimiento de las estrategias y el manejo de información para proteger la salud pública, el estado obtuvo un desempeño sobresaliente", destacó Uriegas Camargo.

¿Cuál es la situación actual del virus manos-pie-boca?

En lo referente a los avisos preventivos, Uriegas Camargo destacó la alerta epidemiológica global que emitió la Organización Panamericana de la Salud (OPS) referente a los casos registrados en 110 países por la circulación del virus chikungunya, que aunque en México aún no se encuentra en riesgo, el monitoreo y las alertas preventivas deben incrementarse.

De igual manera, informó que, aunque la enfermedad de manos, pie y boca han disminuido en las últimas semanas, en este año se registraron 866 casos, principalmente en niños y niñas de nivel kínder y primaria, de los cuales 683 se presentaron en menores de 4 años.

En cuanto a la situación de la tosferina, el epidemiólogo estatal señaló que se ha tenido un aumento global de este padecimiento a causa de la barrera inmunológica que se presentó a partir del 2020 y actualmente en México se han registrado 1561 casos y en Tamaulipas se tiene un reporte de 40 pacientes.