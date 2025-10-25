Previene Salud aumento de dengue tras lluvias en Tamaulipas y Veracruz

Ante las lluvias en la zona sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, la Secretaría de Salud del estado ya realiza labores de prevención para evitar un aumento en los casos de dengue. Hasta esta semana se tienen 430 casos en el estado, informó el titular Vicente Joel Hernandez Navarro.

¿Cuál es la situación actual del dengue en Tamaulipas?

El secretario de Salud mencionó que se pone mucha atención en municipios como Tampico, Ciudad Madero y Altamira donde hubo sectores que se inundaron y con ello la posibilidad de formación del mosco del dengue. "Ya estamos recorriendo, por ejemplo las áreas del sur, que se inundaron haciendo fumigación, Tampico, Madero y Altamira, como una medida de prevención. Diseñamos una estrategia de estar vigilando al paciente y en ese momento ir a fumigar, eso nos ha funcionado y tenemos una disminución importante de los casos de dengue".

Precisó que actualmente se tiene registro de 430 casos, el 85 por ciento de ellos concentrados en la zona sur de Tamaulipas. Mencionó que pese a las lluvias de septiembre la cifra no se ha disparado y por ello trabajan en que así se mantenga.

¿Qué acciones se están tomando para prevenir el dengue?

Incluso han estado en contacto con el gobierno de Veracruz para apoyar con labores de fumigación derivado de las lluvias e inundaciones de hace unos días. "El gobernador Américo Villarreal nos pidió que estuviéramos en contacto con las áreas de Veracruz para hacer la fumigación. Hemos tenido un buen control del dengue y apoyar también en esta parte en donde por las lluvias se esperan que repunte el dengue".

Sobre el apoyo a Veracruz detalló que enviaron cuatro caravanas con personal médico, enfermeras y medicamentos. Incluso están en disponibilidad de enviar más apoyo en el tema de salud.