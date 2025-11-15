Diabetes afecta a casi la mitad de la población en Tamaulipas

En Tamaulipas, casi la mitad de la población tiene diabetes y a las autoridades les preocupa que la mayoría desconoce que tiene el padecimiento.

El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que se considera que un 48 por ciento de la población tamaulipeca tiene diabetes, de los cuales alrededor del 20 por ciento están en tratamiento y el resto desconoce que la padece.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Dijo que en Tamaulipas tenemos factores importantes que pueden provocar o producir la diabetes, como es la obesidad, el poco apego a las medidas de prevención, los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio, entre otros; y en el caso de que afecte en edad temprana, si no se tiene una buena atención puede tener consecuencias importantes.

"Las enfermedades crónicas degenerativas han ido en aumento, entre ellas la diabetes, que es el puente para tener riesgo coronario e infarto, considerada la primera causa de muerte; todo ello viene en cascada, desde los malos hábitos, hasta llegar a estos padecimientos".

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, se realizó una actividad para fortalecer la prevención de esta enfermedad. Fue en el Hospital Infantil de Tamaulipas, en donde el titular de la dependencia estatal, acompañado del director de la unidad hospitalaria, Vicente Plascencia Valdez, realizaron el evento protocolario.