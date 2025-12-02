Vigilan a paisanos hasta límite estatal

Las carreteras de Tamaulipas son seguras para que los paisanos que ingresan por la frontera con Estados Unidos y se reúnan con sus familias en el centro del país y diversos municipios de la entidad, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Sergio Arturo Pancardo Escudero.

En pleno arranque del flujo carretero por las fiestas decembrinas, con la llegada de decenas de miles de connacionales desde EU, se activó el Operativo Héroe Paisano para blindar las carreteras con la Guardia Estatal, y brindar apoyo y asistencia a los conductores que presenten fallas mecánicas.

Sergio Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública.

El titular de la corporación afirmó que el operativo avanza sin incidentes mayores y con despliegues reforzados en los accesos fronterizos y rutas interestatales.

“Ahorita todo muy bien, que tengan confianza los paisanos, están cuidadas las carreteras aquí del estado de Tamaulipas”, al destacar que las unidades de la Guardia Estatal han mantenido recorridos constantes en los puntos de mayor tránsito.

Explicó que el acompañamiento a los viajeros abarca desde su ingreso al estado hasta su tránsito hacia entidades vecinas como Nuevo León, Veracruz, y San Luis Potosí.

Se les está acompañando desde que ingresan a la frontera de Tamaulipas hasta San Luis. -Sergio Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública.

El despliegue se da desde la frontera, pero también en las diferentes estaciones seguras que se encuentran a lo largo y ancho de la entidad.

“Se les está acompañando desde que ingresan a la frontera de Tamaulipas hasta San Luis” mediante rutas previamente supervisadas.

En apoyo a esta estrategia, añadió que “por cada una de las estaciones seguras que tenemos hay constantes recorridos para auxiliarlos en todo lo que sea”, con el fin de evitar incidentes derivados de fallas mecánicas, confusión de ruta o riesgos de seguridad.

Durante el encuentro con medios, Pancardo negó la existencia de un paro laboral en corporaciones de la Guardia Estatal en municipios froterizos, luego de que se dio a conocer un connato con la coordinadora de la región de San Fernando.

Descarta paro de Guardia Estatal

Precisó que “no hay paro estatal” y que lo que surgió fue “una inconformidad en aspecto disciplinario, pero ya se corrigió”, asegurando que los elementos “ya están laburando, de inmediato empezaron a laborar”.

Sobre la supuesta remoción de una coordinadora señalada por elementos inconformes, respondió que el caso está en evaluación interna y que “hubo una reestructuración, asuntos Internos lo tiene y veremos, pero sí va a haber un movimiento de personas”.

El secretario reiteró que las instrucciones para la Guardia Estatal durante este periodo son de brindar el apoyo necesario a toda persona que lo necesite, desde acompañamiento, apoyo técnico, orientación, y resolver fallas vehiculares.



