Proyectan rehabilitar carreteras estatales

Para antes del cierre del actual sexenio, se prevé rehabilitar todas las carreteras de Tamaulipas, informó el secretario de Obras Públicas Pedro Cepeda Anaya.

El funcionario explicó que el rezago en infraestructura alcanza los mil millones de pesos, presupuesto que se invertirá gradualmente por año en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

"Los estatales tenemos un presupuesto, una necesidad de alrededor de mil millones de millones. Y hemos estado invirtiendo alrededor de 300 millones", señaló.

Cepeda Anaya precisó que la rehabilitación de carreteras se ha distribuido en distintos municipios de la frontera, zona centro y zona sur de la entidad .

"Hablamos en diferentes puntos, en Valle Hermoso, aquí en Victoria, en algunas acá para Padilla, hablamos en varios tramos en San Fernando, vamos a arrancar para Méndez, Padilla y Aburgo, o sea, tramos diferentes estamos en el Estado", detalló.

De acuerdo con el secretario, hasta el momento se han aplicado recursos por alrededor de 800 millones de pesos en caminos rurales y carreteras estatales, pero se necesita más dinero para reparar las que están dañadas.

Toda vez que las inundaciones por Beryl y Alberto afectaron diferentes tramos carreteros al incrementar el nivel del agua el ríos y arroyos.

"Estamos empezando para que a todas las carreteras estatales se les haga una rehabilitación. Hasta ahorita vamos bien", aseguró.

Ante la pregunta de si Tamaulipas podría caer en un deterioro carretero como ocurre en otras entidades, el secretario descartó esa posibilidad.

El reto principal, dijo Cepeda Anaya, es la diferencia entre la inversión necesaria y los recursos disponibles, aunque reiteró que el compromiso es atender de manera constante la red estatal.

El plan proyectado por Pedro Cepeda pretende que la totalidad de la red carretera estatal de Tamaulipas tenga condiciones seguras y funcionales para 2028.



