Productores retiran bloqueos en carreteras de Tamaulipas

Los manifestantes habían cerrado las vías con camionetas, tractores y llantas.
  • Por: El Mañana Staff
  • 25 / Noviembre / 2025 - 05:39 p.m.
Productores retiraron los bloqueos en carreteras de Tamaulipas en este segundo día consecutivo de movilizaciones.

Las autoridades confirmaron que las vías terrestres quedaron abiertas a la circulación tras varias horas de estar cerradas con camionetas, tractores y llantas que colocaron los manifestantes.

Se informa que se reanuda la circulación en las siguientes ubicaciones:

Altamira:

  • Carretera Tampico-Mante en el kilómetro 35 a la altura de la entrada Estación Colonias.

Gustavo Díaz Ordaz:

  • Carretera Ribereña con Hidalgo Sur en la Colonia Industrial.

Reynosa:

  • Avenida Puente Pharr en la Colonia Industrial.

San Fernando:

  • Carretera Victoria-Matamoros a la altura de la "Y".

El levantamiento de los bloqueos permite que los ciudadanos puedan transitar nuevamente por las carreteras de Tamaulipas, facilitando el acceso a diversas localidades. Las autoridades han estado monitoreando la situación para asegurar que no se repitan estas movilizaciones.

