Productores retiran bloqueos en carreteras de Tamaulipas

Productores retiraron los bloqueos en carreteras de Tamaulipas en este segundo día consecutivo de movilizaciones.

Las autoridades confirmaron que las vías terrestres quedaron abiertas a la circulación tras varias horas de estar cerradas con camionetas, tractores y llantas que colocaron los manifestantes.

Se informa que se reanuda la circulación en las siguientes ubicaciones:

Altamira:

Carretera Tampico-Mante en el kilómetro 35 a la altura de la entrada Estación Colonias.

Gustavo Díaz Ordaz:

Carretera Ribereña con Hidalgo Sur en la Colonia Industrial.

Reynosa:

Avenida Puente Pharr en la Colonia Industrial.

San Fernando:

Carretera Victoria-Matamoros a la altura de la "Y".

El levantamiento de los bloqueos permite que los ciudadanos puedan transitar nuevamente por las carreteras de Tamaulipas, facilitando el acceso a diversas localidades. Las autoridades han estado monitoreando la situación para asegurar que no se repitan estas movilizaciones.