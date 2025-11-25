Productores retiran bloqueos en carreteras de Tamaulipas

Productores retiran bloqueos en carreteras de TamaulipasLos manifestantes habían cerrado las vías con camionetas, tractores y llantas.
Productores retiraron los bloqueos en carreteras de Tamaulipas en este segundo día consecutivo de movilizaciones.
Las autoridades confirmaron que las vías terrestres quedaron abiertas a la circulación tras varias horas de estar cerradas con camionetas, tractores y llantas que colocaron los manifestantes.
Se informa que se reanuda la circulación en las siguientes ubicaciones:
Altamira:
- Carretera Tampico-Mante en el kilómetro 35 a la altura de la entrada Estación Colonias.
Gustavo Díaz Ordaz:
- Carretera Ribereña con Hidalgo Sur en la Colonia Industrial.
Reynosa:
- Avenida Puente Pharr en la Colonia Industrial.
San Fernando:
- Carretera Victoria-Matamoros a la altura de la "Y".
El levantamiento de los bloqueos permite que los ciudadanos puedan transitar nuevamente por las carreteras de Tamaulipas, facilitando el acceso a diversas localidades. Las autoridades han estado monitoreando la situación para asegurar que no se repitan estas movilizaciones.
