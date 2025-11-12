Ganaderos apuestan a carne empaquetada

Derivado del cierre de la frontera para la exportación de ganado, los productores de Tamaulipas preparan un modelo de carne empaquetada que les permitirá vender el producto nacional a Estados Unidos.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, informó que el estado se integrará a la estrategia nacional de producción de carne empaquetada del Gobierno de la República, al tiempo que buscan recuperar el estatus zoosanitario para el 2026 por la tuberculosis bovina.

El funcionario explicó que la administración estatal trabaja en la elaboración de un proyecto de 800 millones de pesos, orientado a fortalecer toda la cadena productiva.

Desde el sistema vaca-becerro y el desarrollo de ganado, hasta las plantas de engorda y los establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF).

"Estamos trabajando en un proyecto para entregárselo al señor gobernador, en donde estamos apostando también a la producción de carne basados en este proyecto que anunció la Presidenta de la República", señaló Amaya García.

La iniciativa forma parte de la segunda etapa del programa federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, en el cual Tamaulipas se sumará a los estados de Sonora, Durango y Coahuila.

El objetivo es que, para 2026, el estado mejore su capacidad industrial y se convierta en exportador de carne empaquetada, mientras continúa con el cierre sanitario en materia de tuberculosis bovina, y por el gusano barrenador.

El avance en el barrido para detectar posible tuberculosis en ranchos y hatos ganaderos ha avanzado hasta en un 85 por ciento en la entidad, por lo que se encuentran cerca de tener zona libre de la enfermedad, para declarar al estado zona libre.

"Con este apoyo podremos cerrar el estado en 2026; esa es la meta y también la observación que nos dejó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en su última visita", puntualizó.

Para respaldar este objetivo, adelantó, el gobernador autorizó recientemente un apoyo de 1.5 millones de pesos destinado a subsidiar al 50 por ciento el costo de los identificadores del Sistema Nacional de Identificación Ganadera (SINIGA), los conocidos aretes que permiten la trazabilidad del ganado.

"Es un apoyo principalmente para los productores del sector social, donde más impacto favorable va a tener. Nos ayudará mucho porque algunos se detenían a realizar pruebas por el costo de los identificadores", explicó.

Amaya García recordó que, durante los tres años de la actual administración, se han invertido más de 57 millones y medio de pesos en acciones de sanidad animal, específicamente en el combate a la tuberculosis bovina.

Por último, detalló que con la frontera cerrada desde hace más de un año por motivos sanitarios, los ganaderos tamaulipecos no han podido exportar bovinos en pie; sin embargo, las condiciones climáticas y los precios nacionales han compensado la situación.

"El precio del ganado en el consumo nacional son precios históricos los que se encuentran ahorita; estamos hablando en subasta entre 100 y 110 pesos el kilo. No se ha perdido, se ha dejado de ingresar más, pero no hay pérdidas como tal".