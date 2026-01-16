Ven a vivir a Tamaulipas el Carnaval edición 2026

Las celebraciones como el carnaval no solo llenan de color y música nuestras calles, sino que fortalecen la convivencia social, consolidan el sentido de identidad y proyectan una imagen vibrante, positiva y llena de vida de Tamaulipas ante México y el mundo, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

De acuerdo con el informe del Sistema Estatal para la Afluencia Turística en el Carnaval de 2025, que se realizó del 27 de febrero al 2 de marzo, se logró la asistencia de más de 73 mil visitantes a la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, donde los visitantes dejaron una derrama superior a los 25.5 millones de pesos.

En rueda de prensa conjunta en la Sala de Prensa de Palacio de Gobierno, en Ciudad Victoria, acompañaron al funcionario estatal, los presidentes municipales de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, y de Altamira, Armando Martínez Manríquez.

Benjamín Hernández Rodríguez señaló que la bolsa de premios es de 1.3 millones de pesos, con reconocimientos al mejor carro alegórico, comparsa, disfraz y grupo de animación.

También resaltó la seguridad que hoy caracteriza a Tamaulipas en sus carreteras y principales destinos turísticos, gracias al esfuerzo continuo del gobernador Américo Villarreal Anaya para seguir mejorando y reduciendo los indicadores delictivos.

"Esta tranquilidad fortalece la confianza de visitantes y familias, impulsando eventos como el Carnaval 2026 como espacios de convivencia alegre y segura", indicó.

Erasmo González Robledo dijo que la fiesta inicia el día 12 en Ciudad Madero y su Playa Miramar; ahí se dará la coronación de la reina del Carnaval 2026 y del rey de la alegría, para luego iniciar con una explosión de alegría, color y tradición con el desfile multicolor de comparsas.

Armando Martínez secundó la percepción de seguridad que ofrece el sur del estado, tal como lo destaca el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre otros. Dijo que en su municipio la fiesta será el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, por lo que será una celebración carnavalesca con romanticismo.

El cierre y premiación del Carnaval de Tamaulipas será el día 15 en el municipio de Tampico, con su presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya.

Los días del carnaval son: 12 de febrero, coronación en Ciudad Madero; 13 de febrero, primer recorrido en Ciudad Madero; 14 de febrero, segundo recorrido en Altamira y 15 de febrero, gran cierre y tercer recorrido en Tampico.



