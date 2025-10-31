Designan a Carlos Irán Ramírez González como nuevo secretario de Finanzas en Tamaulipas

Carlos Irán Ramírez González es el nuevo secretario de Finanzas de Tamaulipas, tras la renuncia presentada por Jesús Lavín Verástegui. Fue el gobernador Américo Villarreal Anaya quien le entregó el nombramiento este viernes.

Al realizar el nombramiento, el gobernador destacó que el nuevo titular asume el cargo con pleno conocimiento de los procesos internos de la secretaría y con el compromiso de mantener la disciplina fiscal que distingue a esta administración.

¿Quién es Carlos Irán Ramírez González?

Carlos Irán Ramírez González ha formado parte de esta administración desde su inicio, desempeñándose como subsecretario de Inversión en Entidades y Fideicomisos, así como subsecretario de Egresos , el cual le fue encomendado en septiembre pasado. El gobernador aseveró que en los cargos conferidos ha demostrado su compromiso con la eficiencia administrativa y la estabilidad financiera del estado.

Reconocen labor de Jesús Lavín

El gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció la labor realizada por Lavín Verástegui, quien se separa del cargo por motivos personales, y expresó su agradecimiento por su aportación al fortalecimiento de las finanzas públicas.