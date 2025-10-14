Dan 56 años de prisión a hombre por secuestro de trabajador de CFE en Tamaulipas

Se dictó sentencia condenatoria de 56 años de prisión a Carlos "C", por los delitos de secuestro y portación agravada de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cometidos en el plagio de un trabajador de la CFE, hecho ocurrido en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El caso ocurrió en septiembre de 2015 cuando se alertó sobre la localización de un vehículo, reportado en una denuncia anónima, que fue utilizado en el secuestro de un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Elementos de la Defensa Nacional (Defensa), se trasladaron a las inmediaciones del ejido El Olivo, en Ciudad Victoria, donde lograron la detención de Carlos "C", además rescataron a la víctima, quien se encontraba privada de la libertad.

Durante la detención al hoy sentenciado le aseguraron un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Fue detenido y luego de una serie de procedimientos jurídicos, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó las pruebas suficientes que lo involucran con los delitos.

Así, el juez fijó la pena de 56 años ocho meses de prisión contra Carlos "C", la cual tendrá que cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 en Durango. Además tendrá que pagar una multa de 284 mil 454 pesos, informó la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas.