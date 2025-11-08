Hasta 5 años de cárcel por dejar niños en autos

Los padres o familiares que dejen encerrados a los niños menores de seis años en un automóvil sin la supervisión de un adulto irían hasta por cinco años a prisión.

La iniciativa presentada por la diputada Francisca Castro Armenta, contempla modificaciones al artículo 364 Bis al Código Penal de Tamaulipas, con el propósito de tipificar esta conducta como delito.

El objetivo de la iniciativa es proteger “la vida, integridad física y seguridad de la niñez, reduzca riesgos de accidentes y negligencia, y garantice la aplicación efectiva de la justicia en estos casos”.

La legisladora expuso que el abandono de menores en vehículos representa una forma de negligencia con consecuencias potencialmente fatales, ya que los niños de esa edad carecen de madurez para enfrentar situaciones de emergencia.

“Los menores de seis años son altamente vulnerables a accidentes graves o la muerte por golpes de calor, asfixia o accidentes mecánicos”, señala el texto.

En la iniciativa se advierte que la temperatura en el interior de un vehículo puede superar los 50°C en menos de 10 minutos, lo que provoca un aumento de la temperatura corporal en los niños y puede causar golpes de calor, daños neurológicos irreversibles o la muerte.

El artículo 363 establece que los responsables de cuidar a los menores, y que cometan el delito de abandono en un vehículo, recibirán penas de uno a cuatro años, si no resulta en daños para el menor; pero de uno a seis años cuando resulte en daños.

“Si el responsable fuere ascendiente o tutor del ofendido, se le privará además de la patria potestad o de la tutela y de los derechos relativos a la familia”, señala en ese mismo artículo.

Por ello, se modificó el artículo para que se considere delito grave el “abandono de niños, a quien teniendo la obligación de cuidar a un menor de seis años lo deje encerrado en un automóvil sin la supervisión de un adulto, poniendo en riesgo su vida o integridad”.

La iniciativa fue presentada por la diputada Francisca Castro Armenta.

La diputada subrayó que la propuesta armoniza la legislación estatal con los estándares internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los Estados a garantizar protección efectiva frente a cualquier forma de abuso, maltrato o negligencia.

En la exposición de motivos se hace referencia a que diversos estados de Estados Unidos han tipificado el abandono de menores en vehículos como delito específico, entre ellos California, Florida y Texas, donde se sanciona penalmente a padres o tutores que dejen a menores sin supervisión.

En España, añade, la jurisprudencia considera estas conductas como formas agravadas de abandono.

Según datos citados por la diputada, entre 2018 y 2023 se registraron más de 120 incidentes de menores afectados por negligencia en espacios cerrados, algunos con la muerte de los niños.

La Sociedad Mexicana de Pediatría, citada en el documento, ha señalado que los menores de seis años tienen menor capacidad para regular su temperatura corporal, lo que los hace especialmente vulnerables ante estas condiciones.



